القبض على وافدين قاما بإتلاف أعمد الإنارة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

ألقت قوة من مكتب تحريات إدارة بنغازي، التابعة للإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، القبض على شخصين من العمالة الوافدة يقومان بإتلاف كوابل وقواعد وأعمدة الإنارة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية فإن المتهمين قاما بإتلاف شبكة الكهرباء؛ مما تسبب في فصل الشبكة وانقطاع التيار الكهربائي.

وأشارت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء تتعرض لعمليات سرقة بين الفينة والأخرى في عدة مدن ليبية. ما دفعها للمطالبة بوضع حد لهذه الظاهرة.