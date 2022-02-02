الفقيه: إجراء انتخابات بشكل عاجل بدون دستور يتطلب ما لا يقل عن 9 أشهر

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه إن إجراء انتخابات بشكل عاجل بدون دستور يتطلب ما لا يقل عن 9 أشهر.

وأضاف الفقيه أنه لديهم 6 أشهر للوصول إلى أرقام وطنية لاشبهة فيها، ومقارنة الأرقام الإلكترونية بالورقية. ومن ثم يأتي ما تحتاجه المفوضية من زمن لفتح منظومة الانتخابات.

وأفاد النائب أنه بعد 18 شهراً هناك من سيصل لسن الانتخاب، وبعضهم سيصل لسن الترشح لمجلس النواب أو رئاسة الدولة.

وذكر أن الدستور يحتاج إلى زمن أكثر، لأن هناك مدة للاستفتاء على قبوله في الجولة الأولى، والثانية فنحتاج إلى 6 أشهر.

وتابع الفقيه :”وفي جميع الأحوال نحتاج إلى ما بين 9 أشهر و16 شهراً، المهم أن نصل لنتيجة يقبلها الليبيون”.

وأكد النائب، على ضرورة إزالة القوة القاهرة، مضيفاً أنهم لا يريدون أن يعطو موعداً للانتخابات كما أعطى المجتمع الدولي الـ 24 ديسمبر، ولا يصلون إلى نتيجة.