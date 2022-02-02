الدرسي: لجنة خارطة الطريق توسعت بشكل مضطرب

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قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، إن لجنة خارطة الطريق توسعت بشكل مضطرب.

وأضاف الدرسي خلال كلمة له بجلسة مجلس النواب الأثنين :”رأينا أشخاصا لم نراهم في وقت سابق تجتمع وأخرى تغيب ولم تحضر”.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يلتزم كل عضو في اللجنة بالحضور وإلا سيتم استبداله بشخص آخر.

ووصف الدرسي ، الدستور بالمشوه ويرفضه الكثير من مكونات الشعب الليبي، وسيقود إلى حرب أهلية لا محالة في حال عدم الاستفتاء عليه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأخير التصويت على الدستور سببه لجنة الـ 60 المتناقضة.

وأوضح الدرسي، أن اللجوء إلى الحل البديل الذي اقترحه عقيلة صالح طالما نادينا به، وهو دستور مؤقت توافقي بين الليبين. يتكون من 10 من برقة و10 من فزان و10 من طرابلس.

وتابع :”وتفاجأنا بقول لجنة خارطة الطريق أن يتكون من النواب والثلث المعطل الذي يسمى مجلس الدولة الذي أصبح برلماناً موازياً”.

وأضاف أن لجنة الـ60 التي أخفقت طيلة 7 سنوات. نرفض أن يكون تركيب المسار الدستوري بهذه التشكيلة.