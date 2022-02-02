خلال لقائه سفير الإتحاد الأوروبي .. صالح يؤكد رفضه التدخل الخارجي في الشأن الليبي

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التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل .

وتناول اللقاء اليوم الأربعاء بحث سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية والسعي لتحقيق إرادة الشعب الشعب الليبي. وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامته بمدينة القبة، بحث مع سفير الإتحاد الأوروبي المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد الطرفين خلال اللقاء على استمرار التشاور مع مجلس الدولة في كثير من المسارات وأهمها مسار تعديل الإعلان الدستوري. وتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأكد عقيلة صالح أن “مجلس النواب يريد رئيس حكومة لكل الليبيين”، مجدداً “رفضه الاملاءات الخارجية والتدخل الخارجي في الشأن الليبي”.

ومن جهته، شدد ساباديل دعم الإتحاد الأوروبي لإرادة الشعب الليبي. مؤكداً أيضاً إن الإتحاد يحترم ويلتزم بقانونية كل الإجراءات الصادرة عن مجلس النواب.