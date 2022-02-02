أيلون ماسك وشراء منافذ إعلامية وإنتقادات واسعة

أخبارليبيا24_متابعات

رد الملياردير، إيلون ماسك، على الانتقادات التي يواجهها بشكل مستمر بشأن كيفية إنفاقه لأمواله، بالإشارة إلى أن ‏هناك بعض “الأفكار الشيقة” لمشاريع مستقبلية محتملة، بما في ذلك شراء منافذ إعلامية.‏

في البداية، غرّد المؤلف والمخرج السينمائي، دينيش دي سوزا، لإيلون ماسك، عبر موقع “تويتر”. للحديث عن نوع التغيير الذي يمكن أن يؤثر على “أغنى رجل في العالم”. بما في ذلك “المشهد السياسي والثقافي”.

وكتب دي سوزا لماسك في تغريدة على “تويتر”: “اشترِ واحصل على منصة وسائط اجتماعية رئيسية. مثل الاستحواذ على شبكات مثل “إيه بي سي” أو “إن بي سي” أو “سي بي إس 3” أو إنشاء مثلها.

في حين أقترح دي سوزا على إيلون ماسك إنشاء “جامعة على الإنترنت على مستوى عالمي”، دون توفير رسوم دراسية.

من ناحيته، علّق إيلون ماسك على جميع اقتراحات دينيس دي سوزا، قائلا: “أفكار مثيرة للاهتمام”.

يشار إلى أن إيلون ماسك أحدث بالفعل تغييرا كبيرا في العالم، من خلال استثماراته في شركات مثل “تسلا” للسيارات الكهربائية. و”سبيس إكس” لصواريخ الفضاء.

وكان الملياردير، إيلون ماسك، قد هاجم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد أن أهمل الأخير الحديث عن شركة “تسلا” التي يملكها ماسك. ‏خلال مناقشة أجراها مؤخرا بشأن إنتاج السيارات الكهربائية المحلية.‏

وكتب بايدن عبر حسابه على موقع “تويتر”، يوم الأربعاء الماضي: “لقد قصدت ذلك عندما قلت إن المستقبل سوف يُصنع هنا في أمريكا. تقوم شركات مثل “جنرال موتورز” و”فورد” ببناء المزيد من السيارات الكهربائية. هنا في الوطن أكثر من أي وقت مضى”.