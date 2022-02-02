أستون مارتن تكشف عن أقوى سيارة دفع رباعي على الإطلاق

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أماطت “أستون مارتن”، العلامة التجارية البريطانية المتخصصة في تصنيع السيارات الرياضية الفاخرة. اللثام عن نسخة جديدة عالية الأداء من سيارتها الرياضية رباعية الدفع الشهيرة DBX707 .

الشكل الجديد من السيارة ليس مجرد تحسين جرى إدخاله على السيارة السابقة فحسب، بل هي تعد. بدون مبالغة. أقوى سيارة دفع رباعي فاخرة على الإطلاق.

السيارات البريطانية

وكان قد جرى طرح سيارة DBX في أواخر العام 2020 كجزء من طراز عام 2021. وبالفعل حققت نجاحًا باهرًا لشركة صناعة السيارات البريطانية الشهيرة.

وباعت العلامة التجارية بالفعل 3000 وحدة من سيارة الدفع الرباعي، التي يبدأ سعرها من 176,900 دولار. وتتفوق بسهولة على كل طراز آخر في مجموعتها مجتمعة، وقد جمعت نصيبها من الجوائز من الصحافة الخاصة بالسيارات.

ومع طرح الشكل الجديد من سيارة DBX والأكثر قوة، من المحتمل ألا تتلاشى الإثارة المحيطة بالسيارة في أي وقت قريبًا.

محرك مزدوج التوربو

يكمن الاختلاف الأكبر بين سيارة DBX707 والنسخة السابقة تحت غطاء المحرك. حيث ستجد هناك أن محرك V-8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر قد جرت معالجته لتحديث شامل.

وتتميز السيارة الآن بشواحن توربينية ذات محمل كروي وجرى منحها لحنًا مفصلًا أدى إلى تحرير المزيد من القوة وعزم الدوران. وفقًا لما ورد في بيان صحفي.

تغيير سرعة أسرع

المحرك يقترن الآن أيضًا بناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي القابض الرطب بـ 9 سرعات، الذي يسمح بتغيير السرعة بشكل أسرع. الذي تقول الشركة المصنعة إنه سيجلب مزيدًا من السرعة والمباشرة.

وستشعر بالاختلافات أيضًا وأنت تقود السيارة على الطريق. وتزعم أستون مارتن أن مجموعة نقل الحركة يمكن أن توفر 697 حصانًا و 663 قدمًا من عزم الدوران. وهذا يكفي لدفع سيارة رباعية الدفع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 3.1 ثانية والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 193 ميلاً في الساعة.

وتعد تلك زيادة قدرها 155 حصانًا و 147 قدمًا من عزم الدوران على سيارة DBX الأصلية، وهو ما لن نسميه بالضبط ترهلًا في قسم الأداء.

فئة فاخرة

لكن سيارة DBX707 الجديدة ليست فقط أقوى من سابقتها، بل إنها أقوى من جميع سيارات الدفع الرباعي في الفئة الفاخرة. بما في ذلك لامبورجيني أوروس (641 حصانًا)، وبورش كايين توربو جي تي (631 حصانًا) وبنتلي بينتايجا سبيد (626 حصانًا).

وقد وعدت شركة صناعة السيارات بأنها ستقدم أقوى سيارة دفع رباعي فاخرة ويبدو أنها فعلت ذلك، بهامش واسع.

القوة المضافة

وبصرف النظر عن تحديثات المحرك، أعادت أستون مارتن أيضًا صياغة نظام تعليق سيارات الدفع الرباعي. وجرى منح سيارة DBX707 ضبطًا مخصصًا للهيكل لمراعاة القوة المضافة. كما تم تعديل نظام التوجيه الإلكتروني الخاص به، جنبًا إلى جنب مع صمام المخمد الجديد وإعادة المعايرة لتحسين التحكم والاستجابة.

وتأتي كل العجلات مقاس 22 بوصة في سيارات الدفع الرباعي (تتوفر عجلات مقاس 23 بوصة كإضافة اختيارية) مزودة أيضًا بمكابح جديدة من السيراميك الكربوني توفر أداءً أفضل للتوقف.

ولا تقتصر التغييرات على ما يمكنك رؤيته أيضًا. على الرغم من أن سيارة DBX707 لا تبدو مختلفة جذريًا عن سابقتها، فقد جرى تجهيز الواجهة الأمامية بشبكة متضخمة من الكروم المصقول. إلى جانب مآخذ هواء جديدة وقنوات تبريد للمكابح وموزع.

غطاء مزود

هناك أيضًا غطاء جديد مزود بفتحة تهوية، وجوانب منحوتة، وجناح سقف أكثر دراماتيكية ومشتتات خلفية مزدوجة أكبر. في الداخل، ستجد أن التصميم الداخلي الأنيق لسيارة DBX الجديدة قد تم تركه بمفرده بشكل أساسي، على الرغم من أن الكروم الداكن والمقاعد الرياضية القابلة للتعديل في 16 وضعًا أصبحت قياسية الآن.

وقال توبياس مورس، الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن، في بيان: “منذ طرحها الأول. مثلت سيارة DBX قيم أستون مارتن الديناميكية والتصميمية بطريقة تثبت أنه لا يتعين على جميع سيارات الدفع الرباعي أن تتوافق مع التنازلات نفسها”.

وأضاف مورس: “مع سيارة DBX707 قمنا بتخطي الحدود في كل منطقة لخلق سيارة تضع معايير جديدة للأداء والرغبة.

جدير بالذكر أن أستون مارتن تعتزم الإنتاج الفعلي لسيارتها DBX707 في وقت لاحق من هذا الربع. وسيبدأ سعر السيارة الرياضية رباعية الدفع القوية من 232 ألف دولار، غير شاملة الرسوم، وتتيح العلامة حجز السيارة الآن.

وإذا ما سار كل شيء كما هو مخطط له، فمن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم هذا الربيع.