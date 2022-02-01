ناقلة نفطية لشحن مليون برميل من طبرق إلى الصين

أخبارليبيا24 خاص

كشف مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الثلاثاء. أن ناقلة نفطية رست بالميناء لشحن مليون برميل إلى الصين.

وأضاف المصدر أن الناقلة النفطية (دلتا ماريا). رست في الميناء لشحن مليون برميل من النفط الخام. في طريقها إلى الصين.

وأوضح المصدر. في تصريح لـ”أخبارلييا24″ أن هذه الناقلة النفطية الأولى في مطلع شهر فبراير.

وأكد المصدر. أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 240 ألف برميل. عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأفاد المصدر. أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.