“ببجي” تدفع مراهقًا لقتل كامل عائلته

أخبار ليبيا 24

لاتزال لعبة «ببجي» تحصد مزيدًا من الأرواح البريئة في شتى بقاع العالم وتحض على العنف والقتل. كان آخرها قتل مراهق باكستاني 4 من أفراد عائلته مدفوعا بهوسه باللعبة.

وأقدم المراهق ” على زين” على قتل والدته وشقيقتيه وأحد أشقائه ظنا منه أنهم سيعودون للحياة تماما كما هو الحال في لعبة “ببجي”.

وتملك هوس ببجي من عقل المراهق صاحب 18 عاما ليتحول لشخص غير سوي بميول إجرامية مطلقاً وابلاً من الأعيرة النارية .. على أفراد عائلته تجسيدًا للشخصيات الافتراضية للاعبي ببجي المزودة بأسلحة نارية وسعيها لقتل أكبر عدد من الأعداء للفوز باللعبة.

واعترف الشاب خلال التحقيقات الأولية بعيشه في عزلة تامة داخل غرفته وإدمانه لببجي لساعات طويلة قبل أن يقدم على قتل أفراد عائلته. لتدعو الشرطة الباكستانية عقب الجريمة المروعة بمنع لعبة ببجي لتأثيرها السلبي على نفسية الأطفال والمراهقين وحثها على العنف.