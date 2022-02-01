عمر كتي والدبيبة وعدد من الوزارء يشاركون في ملتقى روافع

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شارك عمر كتي وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات الاثنين في فعاليات الدورة الثانية لملتقى روافع. لبناء قدرات منتسبي بيوت الشباب من المتميزين علمياً على المستوى الوطني. المنظم من قبل جمعية بيوت الشباب ورعاية وزارة الشباب.

وبحسب صفحة وزارة الخارجية على الفيسبوك يهدف الملتقى للإجابة عن تساؤلات الشباب حول الحياة السياسية في ليبيا. ودورهم في الدستور ، وآلية تفعيل الادارة المحلية ودورهم في إنجاحها. ومستوى التعليم العالي في ليبيا والعمل على معالجة مشاكله.

وتحدث عدد من الشباب والشابات في هذه الملفات من خلال طرحهم لأفكارهم وتساؤلاتهم. وتولى الوزراء الرد والنقاش حول هذه التساولات.

يشار إلى أن الملتقى حضره رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الحميد الدبيبة ، ووزير الحكم المحلي والتعليم العالي ، والشباب ، والدولة للاتصال والشؤون السياسية.

وفي سياق ليس ببعيد شاركت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قبل يومين في الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية دول العرب بمجلس الجامعة العربية الـ (156). برئاسة دولة الكويت الشقيقة.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق مواقف الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومناقشة سبل تطوير آليات التعاون العربي المشترك.

من ناحية أخرى بحث الاجتماع أهم المواضيع والقضايا التي تشغل الدول المشاركة والمصاعب التي تواجهها.

وفي هذا الإطار، تحدثت وزيرة الخارجية عن جهود الحكومة الليبية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والدعم العربي المطلوب لإنجاح مسارات التحول الديمقراطي. والخطة التي وضعتها اللجنة العسكرية المشتركة؛ لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية وتكاثف الجهود لدعم السلام في المنطقة .

وعلى صعيد آخر، تناول الاجتماع التنسيق العربي وتبادل الخبرات لمواجهة جائحة كورونا.