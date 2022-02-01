روسيا تعتزم فتح سفارتها في طرابلس وقنصليتها في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشفت موسكو عن نيتها في إعادة افتتاح السفارة الروسية في ليبيا بعد ما يقرب من 9 سنوات من الإغلاق.

وأبدى نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية، إيفان مولوتكوف. نية بلاده استئناف نشاطها الدبلوماسي عبر إعادة فتح سفارتها في طرابلس والقنصلية العامة في مدينة بنغازي. لكنه لم يحدد موعدا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك خلال لقاء أعضاء الوفد الليبي الذي ضم أمس الاثنين .. السفير عبدالعالي أنور المرتضى رئيس ديوان وزارة الخارجية بالمنطقة الشرقية. والمستشار أحمد النمر والمستشار عبدالخالق الفيفي، مع مولوتكوف، وذلك بمقر الخارجية الروسية.

وبحسب بيان صدار عن حكومة الوحدة الوطنية، رحب نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية. بالوفد الليبي في إطار تنسيق الجهود لإنجاح الزيارة المرتقبة لنائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لروسيا.

وعبر مولوتكوف، عن ترحيب روسيا بما يعزز العلاقات بين البلدين الصديقين ونية روسيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس بوتين لإعادة استئناف روسيا الاتحادية نشاطها الدبلوماسي عبر فتح سفارتها في العاصمة طرابلس والقنصلية العامة في مدينة بنغازي.

وفي أكتوبر 2013 أعلنت موسكو إجلاء جميع الموظفين في السفارة الروسية بطرابلس. بعدما حاول عشرات من المتظاهرين مهاجمة السفارة الروسية في طرابلس وأحرقوا سيارة وتسببوا بأضرار مادية بالمبنى قبل تفريقهم.

وعملت السفارة الروسية لدى ليبيا من تونس منذ العام 2014، لكن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف. عبر سبتمبر الماضي عن أمله في أن تستأنف عملها في طرابلس قريبًا.

وأوضح أن ذلك “متوقف على توفير الأمن هناك”، متابعاً “الأولوية المطلقة هي دراسة القضايا الأمنية أولاً وقبل كل شيء”.

وحول الناحية السياسية، أكد أنه لا توجد أي مشاكل خاصة، “لكن المشكلة هي أن هناك مخاوف في عدم وجود ضمانات أمنية كافية”.