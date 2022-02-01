بليحق: انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب

1 فبراير، 2022 2:29 م
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عبدالله بليحق
عبدالله بليحق

أخبارليبيا24

أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الثلاثاء انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب.

وأوضح بليحق ان الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني أحميد حومة.

وكان مجلس النواب أعلن أمس الإثنين، تعليق جلسته إلى اليوم الثلاثاء لمناقشة آلية اختيار رئيس الحكومة الجديدة.

وخصص رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، جلسة 7 فبراير المقبل للاستماع للمترشحين إلى رئاسة الحكومة.

وستكون جلسة 8 فبراير مخصصة لاختيار رئيس الحكومة الجديدة. بدلاً من حكومة الوحدة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وكان صالح قال خلال جلسة أمس إنه ستتم في جلسة اليوم مناقشة إسقاط عضوية النواب الذين تم تعيينهم في السفرات والمؤسسات والشركات العامة والمصارف. والذين أدو اليمين وامتنعوا عن حضور الجلسات.

1 فبراير، 2022 2:29 م
17

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