بليحق: المجلس استكمل النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق

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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الثلاثاء. إن المجلس استكمل النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق.

وأوضح بليحق أن جلسة اليوم خلصت إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن يكون غالبية أعضاءها من الخبراء.

وأكد المتحدث أن اللجنة تكون بشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده.

وأفاد بليحق أن هذا المقترح يعتبر مشروعاً للدستور ويحال إلى المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه.

وأضاف المتحدث أن الجلسة خلصت كذلك إلى العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم.

وذكر بليحق أنه تمت مطالبو لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

ولفت المبعوث إلى أنه تمت مطالبة وزارة الخارجية باتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.