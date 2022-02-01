التضامن يسلم معدات ومستلزمات لمركز شؤون المعاقين العلاجي بالرويسات

1 فبراير، 2022 6:55 م
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أخبار ليبيا24

أعلن، صندوق التضامن الاجتماعي بنغازي، اليوم الثلاثاء، تسليم طلبية من المعدات الطبية والمستلزمات والأجهزة لمختلف الاختصاصات لمركز شؤون المعاقين العلاجي بحي الرويسات.

ونقل الصندوق، عن إيهاب البرعصي المسؤول بالشؤون الطبية. قوله إن هذه الطلبية الأولى التي يتم استلامها من قبل المخازن الطبية التابعة لإدارة الفرع لبعض الاختصاصات الطبية. مثل الباطنية، العيون، الجلدية ومعدات وقائية وثلاجات طبية ومستلزمات أخري متنوعة.

وأضاف صندوق التضامن الاجتماعي، أن البرعصي أكد على أنهم سيشرعون في إنهاء اجراءات استلام طلبية معدات لعيادة الأسنان ومواد لمعمل التحليل. والتي ستكون جاهز خلال الأسبوع القادم.

1 فبراير، 2022 6:55 م
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