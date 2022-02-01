التجهيز لإطلاق قوافل الصحة المدرسية في بنغازي

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بحث، مدير الخدمات الصحية بنغازي، اليوم الثلاثاء، مع منسقي الصحة المدرسية ومنسقي التثقيف الصحي بمرافق الرعاية الصحية الأولية انطلاق قوافل الصحة المدرسية لعام 2022.

وتناول الاجتماع إجراء الكشوفات الطبية على تلاميذ المدارس وإعطاء التطعيمات للفئات المستهدفة. كما تناول إقامة برامج التوعية التثقيف الصحي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ المسوحات الصحية.

تدارس الوضع الوبائي بالمدارس

وعُقد الأحد بمقر إدارة الخدمات الصحية بنغازي اجتماع بحضور ناصر الكاديكي مدير الإدارة ورئيس اللجنة المشرفة على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا. ومصطفى بالحسن مراقب قطاع التربية والتعليم ببنغازي وعدد من المسؤولين.

وتركز الاجتماع على تدارس الوضع الوبائي لجائحة كورونا والتأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المدارس التي قامت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية بزيارتها. وتم أيضا مناقشة الاستعداد لانطلاق قوافل الصحة المدرسية لإجراء المسوحات الصحية، والكشف الطبي، وتطعيم الفئات المستهدفة والتثقيف الصحي.