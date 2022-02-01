أوحيدة يعلن الانسحاب من لجنة خارطة الطريق

أخبارليبيا24

أعلن عضو لجنة خارطة الطريق النائب مصباح اوحيدة، الانسحاب من لجنة خارطة الطريق.

وأوضح أوحيدة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن الانسحاب من اللجنة كان لعدة أسباب منها نقل اللجنة للعمل في طرابلس.

وأكد عضو اللجنة أن من أسباب انسحابه كذلك عدم وضوح عمل اللجنة وانتهاء المدة المحددة لها.

وأشار أوحيدة إلى أن اللجنة قامت بتقديم تعديل دستوري غير قابل للتنفيذ. وتبني افكار ومشاريع غامضة لا تحقق تطلعات الشعب الليبي.

وذكر عضو اللجنة أن لجنة خارطة الطريق قامت بفرض آراء وإخفاء معلومات بطريقة تثير الريبة.