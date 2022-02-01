أراء حول غلاء الأسعار وعدم قدرة البعض على مجاراة المعيشة

أخبارليبيا24_متابعات

بالرغم من أن ليبيا دولة نفطية وهي تعتمد إعتماد رئيسي عليه حيث يعتبر المصدر الأول للدخل في البلاد.

الأوضاع السياسية المظطربة وعدم الاستقرار وما مرت به البلاد من مراحل تخللتها الحروب والانقسامات كل ذلك من عوامل سبب تأخر كبير في إنتعاشة الوضع الاقتصادي مما سبب إرتفاع قيمة الدينار الليبي مقارنة بالدولار وبالطبع أدى ذلك لغلاء المعيشة .

ومع أرتفاع الأسعار إلى الضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف ماكانت علية قبل خمس سنوات تقريبا. بقت الرواتب في كل القطاعات الحكومية على ماهي عليه بدون وجود أي خطة لتعديلها.

من هذا المنطلق طرحت أخبار ليبيا 24 سؤال على متابعيها بشأن كيفية مجاراة الحياة في ظل الظروف الصعبة التي تمر على البلاد وكان السؤال الموجه للمتابعين ” كيف بنقدر على المعيشة “.

في حين الاجابات كانت متطابقة تقريبا فالكل رافض تماما ومعترض على غلاء الاسعار والكل عبر عن عدم قدرته على مجاراة الغلاء لكن بعض التعليقات كانت جدية فيما جائت بعضها مضحكا ومرحا ومؤلم أيضا.

ويقول muetasem Ageelah” لينا رب كريم ” وتوافقه fathia M El نفس الإجابة تقريبا ” الله كريم كلنا في رعاية الله والحمد لله “.

في حين أيضا Abdo Alsharef كان له نفس الإجابة بقوله” لنا رب كريم ” وهو مطابق لرد Om Manar ” لا ننسى أن رحمة ربي وسعت كل شيء والارزاق بيد الله وحده لا شريك له فكم هو جميل التوكل على الله والاعتماد عليه في كل شيء دون غيره”.

وأجابت Layla Dauo ” ليبيا دوله غنيه مقابل الدول الأخرى وايضا عدد سكانها قليل. المفروض تكون مستوى المعيشه احسن ميه مره من الوضع اللى احنى فيه. ان ربك بالمرصاد والرزق على الله “.

في حين ام عماد كانت إجابتها مختصرة” اسعار شايطه وافلوس مافيش ” لكن المستبشرة بالله عارضت كل الاجابات تقريبا وقالت ” ليبيا مزالت رخيصه اسعارها ماريتو شي من الغلاء جنب الدول التانيه احمدوا ربي واسكتوا “.

وفي النهاية كانت معظم الاجابات تدعو إلى التوكل على الله فيما قال عدد منهم بدون أي توضيح” حسبي الله ونعم الوكيل “.