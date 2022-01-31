لينو: نصاب منح الثقة لحكومة جديدة (50%+1)

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قال عضو مجلس النواب محمد لينو، اليوم الإثنين إن النصاب القانوني لمنح الثقة لحكومة جديدة يتطلب الأغلبية المطلقة (50%+1) من الأعضاء بعدد 91 صوتًا.

وأضاف لينو في تصريحات صحفية أنه لا يحق لمجلس النواب إعادة مجلس الدولة ليُشاركه في جمع التزكيات للمترشحين.

وأكد عضو مجلس النواب بأنه إعادة مجلس الدولة لن تتم قبل انقضاء الآجال المحددة فى اللائحة الداخلية بـ60 يوما.

و يعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة في طبرق، لمناقشة عدد من الملفات. من أبرزها وفق التصريحات، فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأكد، النائب الهادي الصغير لأخبار ليبيا 24 الجمعة أن مجلس النواب سيفتح باب الترشح للحكومة الجديدة في جلسة اليوم.

وصوّت مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على استبعاد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.

ووضع المجلس 13 شرطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة. ومن أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، كما يجب حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية.