لمناقشة آلية اختيار رئيس الحكومة الجديدة..النواب يعلق جلسته إلى يوم غد جلسة 7 فبراير المقبل للاستماع للمترشحين إلى رئاسة الحكومة.

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أعلن مجلس النواب، اليوم الإثنين، تعليق جلسته إلى يوم غد الثلاثاء لمناقشة آلية اختيار رئيس الحكومة الجديدة.

وخصص رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، جلسة 7 فبراير المقبل للاستماع للمترشحين إلى رئاسة الحكومة.

وستكون جلسة 8 فبراير مخصصة لاختيار رئيس الحكومة الجديدة. بدلاً من حكومة الوحدة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وكان صالح قال خلال جلسة اليوم أنه ستتم في جلسة يوم غد مناقشة إسقاط عضوية النواب الذين تم تعيينهم في السفرات والمؤسسات والشركات العامة والمصارف. والذين أدو اليمين وامتنعوا عن حضور الجلسات.