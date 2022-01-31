قد بلغ السيل الزبى.. محفوظ: زيارة الدبيبة لتشاد مهزلة دبلوماسية

أخبار ليبيا 24

وصف عضو مجلس النواب، عادل محفوظ، زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبية، لدولة تشاد بالمهزلة الدبلوماسية.

وقال محفوظ في كلمة له بجلسة مجلس النواب اليوم الاثنين. إن الدبيبية وصل بليبيا إلى الحضيض، حتى في التمثيل الدبلوماسي. لافتاً أن الجميع لاحظ زيارته إلى تشاد والمهزلة الدبلوماسية التي شهدها جميع الليبيين والعالم أجمع.

وطالب محفوظ بالإسراع في تغيير الحكومة. مشيراً إلى أنه لا يمكن أن نسمح له وأن تكون ليبيا بهذا المستوى دولياً ومحلياً. قائلا: “لا صحة ولا اقتصاد ولا أمن ولا رغيف العيش، وقد بلغ السيل الزبى”.