عقيلة: مجلس النواب سيناقش غدا إسقاط عضوية النواب المعينين في السفارات والمؤسسات الحكومية

أخبار ليبيا24

أعلن، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن المجلس سيناقش غدا الثلاثاء إسقاط عضوية النواب الذين تم تعيينهم في السفرات والمؤسسات والشركات العامة والمصارف والذين أدو اليمين وامتنعوا عن حضور الجلسات.

جاء ذلك في جلسة البرلمان المنعقدة حاليا في طبرق لمناقشة عدد من الملفات. والتي من أبرزها فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

تعيين نواب بالسفارات

وأظهر مستند متداول على منصات التواصل الاجتماعي يؤكد صدور قرار من المجلس الرئاسي بتعيين مجموعة جديدة من السفراء تشمل أسماء بعض من النواب.

ومن بين الأسماء النائب صالح همة من غات والنائب حسن البرغوثي من بني وليد والنائب أبوبكر سعيد من ترهونة.

الترشح للحكومة الجديدة

وصوّت مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على استبعاد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.

ووضع المجلس 13 شرطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة. ومن أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، كما يجب حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية.

وأكد عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب. على أن شرط الترشح لرئاسة الحكومة لا يستهدف الدبيبة شخصيا. كما أكد أن أي شخص يتولى رئاسة الحكومة يجب أن يتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.