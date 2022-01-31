استطلاع | لعزوف المواطنين عن التطعيم .. مخاوف من انتشار متحورات كورونا

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

تجتاح ليبيا موجة وبائية لم تشهدها منذ بدء الجائحة تمثلت في ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا بأعداد كبيرة.

وقررت السلطات إغلاق المقاهي وصالات الأفراح وحظر كل التجمعات، إضافة إلى غلق الحدود البرية والجوية.

السلالات الجديدة

وعجزت الجهات الطبية عن تشخيص ما إن كانت السلالات الجديدة قد انتشرت في البلاد. نتيجة افتقارها للمعدات التي تسمح بالكشف عن النسخ المتحورة من وباء كوفيد-19. وبينما ارتفع نسق عدد الحالات المؤكدة، تسير حملة التلقيح ببطء .

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الأسبوعي عن الوضع الوبائي في البلاد إن المؤشرات الوبائية المحلية ، تشير إلى بدء تدهور الوضع الوبائي إيذانا بدخول الموجة الرابعة للوباء .

وأضاف المركز بأن ارتفاع نسبة الحالات الموجبة بلغ 23% وذلك يعد إشارة إلى زيادة انتشار المرض في المجتمع.

إحصائية

وسجلت ليبيا مؤخرًا 5,694 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 14 حالة وفاة و 824 حالة شفاء، في إحصائية الثلاثين من يناير الجاري .

وبحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض جاء ذلك بعد إجراء فحوصات على 16 ألف و344 عينة للكشف عن كورونا.

وبلغ عدد المطعميّن في ليبيا 2,027,819 بالجرعة الأولى، و”994,143″ بالجرعة الثانية، و”18440″ بالجرعة التعزيزية .

وفي استطلاع أجرته وكالة أخبار ليبيا 24، لمتابعين على صحفتي فيسبوك وتويتر بشأن هل تلقيت اللقاح، وكم جرعة، وإذا كانت النتيجة غير ذلك أوضح السبب ؟ .

وأكد سالم العبيدي تلقيه اللقاح وفي مواعيده المحددة، مناشدًا كافة المواطنين بتلقي اللقاح .

ومن جهته، قال “Dodi Lolo” إنه لم يتلقى اللقاح ولن يأخذه، وذهب بعيدًا، حيث وصف الناس الذين يأخذوا اللقاح المضحوك عليهم .

وأوضح “محمود الصالحين المسماري” أنه تلقى جرعتان من التطعيم ولله الحمد (خذ بالأسباب وتوكل على الله) .