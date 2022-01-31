النفط يتجه لتسجيل أعلى مستوياته في 7 سنوات

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ارتفع النفط بأكثر من 1 بالمائة، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات التي سجلها في الجلسة السابقة، في حين وضعت مخاوف الإمدادات والتوترات السياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط الأسعار على المسار الصحيح لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في نحو عام.

وارتفع خام برنت 1.2 بالمائة ما يعادل 1.07 دولار إلى 91.10 دولارًا للبرميل بعد أن أضاف 69 سنتا يوم الجمعة. وينتهي عقد الشهر الأول للتسليم في شهر مارس في وقت لاحق من اليوم.

وتم تداول أكثر عقود برنت نشاطا، لتسليم أبريل، عند 89.51 دولارًا، بزيادة 99 سنتًا أو 1.1 بالمائة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 87.89 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة.

وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة، 91.70 دولارًا و88.84 دولارًا على التوالي، والمكاسب الأسبوعية السادسة على التوالي. ويتجها لتحقيق مكاسب بنحو 17 بالمائة هذا الشهر، وهو أكبر عدد منذ فبراير 2021.

المخاطر الجيوسياسية

ونقلت رويترز، عن توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة. قوله: إن “القلق الكامن بشأن نقص الإمدادات العالمية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المستمرة، دفع السوق إلى بدء الأسبوع بملاحظة قوية”.

وأضاف، “مع توقع أن تحافظ أوبك + على السياسة الحالية للزيادة التدريجية للإنتاج، من المرجح أن تظل أسعار النفط في اتجاه صعودي هذا الأسبوع”.

وتوقع توشيتاكا تازاوا أن يظل خام برنت فوق 90 ​​دولارًا وأن يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو 90 دولارًا.