المنفي: من المهم وحدة واستقلالية المؤسسات السيادية في ليبيا

أخبار ليبيا24

أكد، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على دور المجلس في متابعة توحيد كل مؤسسات الدولة الليبية.

وشدد المنفي، في بيان لمكتبه الإعلامي، على أهمية وحدة واستقلالية المؤسسات السيادية في البلاد، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي.

واجتمع المنفي مع كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

واستعرض الاجتماع جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعمها، وكذلك متابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

اتفاق توحيد المصرف المركزي

ووقع محافظا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير وبنغازي علي الحبري اتفاقا في إطار العمل على توحيد المصرف.

وذكر، المصرف المركزي، في 20 يناير الجاري، أن الكبير والحبري، وقعا عقدا لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.

وأكد، أن التوقيع يعد انطلاقة فعلية لعملية إعادة توحيد المصرف التي أعلنها الكبير والحبري في لقائهما اليوم الخميس.

وأوضح المصرف، أن خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.

وقال‘ إن الكبير والحبري أكدا على التمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام.