المستشار صالح يكشف عن تفاصيل عملية تنصيب رئيس الوزراء الجديد

31 يناير، 2022 9:39 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن المجلس سيبدأ النظر في ملفات المترشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد خلال الجلسة المقبلة.

وفي كلمة له بجلسة مجلس النواب الأثنين. طالب المستشار صالح مقرر المجلس إلى تسلُّم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بدءاً من الثلاثاء.

مطالبا بضرورة التأكد من توافر الشروط وإبلاغ لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح صالح، أن يوم السابع من فبراير ستكون جلسة للاستماع إلى المرشحين. وفي اليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد. مطالباً بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بعدم التدخل في الشؤون الليبية.

31 يناير، 2022 9:39 م
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