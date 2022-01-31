الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا حالت دون رفعنا لإنتاج الطاقة لأقصى مدى

31 يناير، 2022 12:27 م
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أخبار ليبيا24

أعلنت، الشركة العامة للكهرباء، عن وجود مصاعب خارجة عن إرادتها تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية إلى أقصى مدى.

وقالت الشركة، في بيان، إن هذا الأمر الذي أثر سلبا على معدلات الإنتاج في ظل ارتفاع الاستهلاك المتوقع.

وأوضحت الشركة، أنه بسبب تلك الصعوبات تعذر تشغيل الوحدة البخارية الأولى في محطة الخليج. وذلك لعدم توفر الوقود نتيجة سوء الأحوال الجوية والتي عاقت وصول الناقلة لمحطة الخليج.

كما أوضحت، أن السبب ينطبق على محطة الخمس البخارية، حيث أرجعت الشركة السبب في انخفاض إنتاج المحطة إلى انخفاض وتذبذب ضغط الغاز.

وقالت الشركة، إن هذا الأمر الذي أجبرها على إيقاف بعض الوحدات حفاظا على سلامة المحطة، وزيادة في ساعات الطرح لتتوافق قيمة الإنتاج مع كمية الطاقة المستهلكة.

 

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31 يناير، 2022 12:27 م
17

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