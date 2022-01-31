القطرون..رسالة أخرى للتنظيمات الإرهابية “لا مكان لكم وسنلاحقكم”

أخبارليبيا24- إرهاب

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري. أن الجيش الليبي تمكن من قتل 24 داعشيا وأسر عنصر في معارك القطرون في الجنوب الغربي.

وكشف المسماري في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أن مواطنين في الجنوب تعاونوا مع الجيش الليبي مطاردة الإرهابيين والقضاء على خلايا “داعش” بالمنطقة.

هذه المعركة كغيرها من المعارك التي تعتبر رسالة للتنظيمات الإرهابية في ليبيا أنه لا مكان لهم فيها وستتم ملاحقتهم أينما كانوا.

حاولت التنظيمات الإرهابية بعد طردها من مدن درنة وبنغازي وسرت استغلال الصحراء الليبية الشاسعة والانتشار فيها وجعلها قاعدة لها ظنًا منها أنها في أمان.

وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي أن تنظيم “داعش” الإرهابي يتحرك في مجموعات منفصلة على طول الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر.

إلا أن الجيش الليبي مدعومًا بأهالي المنطقة لم يتوقف ولم يتوانى عن ملاحقتهم. خصوصًا عقب استهداف الإرهابيين الأيام القليلة الماضية دورية تابعة لكتيبة “أم الأرانب” بالرصاص ما أسفر عن استشهاد جنديين.

دعم الأهالي للجيش الليبي دلالة على أن الجنوب أيضًا وأهالي الصحراء يرفضون وجود هذه التنظيمات بينهم وأنها لم ولن تكون حاضنة لهذه التنظيمات الإرهابية.

كما أكد المسماري. أن إمدادات عسكرية توجهت إلى الجنوب لقطع الطريق على أي تحركات لبقايا تنظيم “داعش”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة أن مجموعات “داعش” في الجنوب لها دعم من خلايا في دول الجوار.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى للجيش الليبي في ملاحقة الإرهابيين في الصحاري والأودية. وبالتأكيد أنها لن تكون الاخيرة حتى يتم اجتثاث التنظيمات الإرهابية التي حاولت السيطرة على البلاد.

كما أشار المسماري. إلى أن إمدادات عسكرية توجهت إلى الجنوب لقطع الطريق على أي تحركات لبقايا التنظيمات الإرهابية حتى يتم القضاء عليها نهائيًا.