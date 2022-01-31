الزغيد: المرحلة تتطلب رئيس وزراء جديد والدبيبة نائم في العسل

أخبار ليبيا 24

دعا عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، إلى الإسراع في طرح التصويت لاختيار رئيس وزراء جديد.

وقال الزغيد في كلمة بجلسة مجلس النواب الاثنين: “أن هذه المرحلة تتطلب اختيار رئيس وزراء جديد؛ لأن الحكومة الحالية (نائمة في العسل). وغير مهتمة بما يحصل للمواطنين”.

ولفت الزغيد إلى أن حكومة الدبيبة غير مهتمة بالمعاناة التي يشهدها أهالي الجبل الأخضر. ومعاناة انقطاع التيار الكهربائي والتي تتطلب معالجة سريعة من قبل رئيس حكومة جديد.

وطالب الزغيد، الشركة العامة للكهرباء القيام بدورها أو ستتم محاسبتها على هذا التقصير. منتقداً أداء لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب، واصفاً إياها بالغير منسجمة.