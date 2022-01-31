الدغيلي: تواجد أعضاء هيئة الدستور في لجنة تعديله شرعنة لهئية “منتهية”

31 يناير، 2022 4:58 م
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سلوى الدغيلي
سلوى الدغيلي

أخبارليبيا24

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي سلوى الدغيلي. إن تواجد أعضاء هيئة كتابة الدستور في اللجنة المُراد تشكيلها لتعديل المشروع يعتبر شرعنة للهيئة.

وأضافت الدغيلي في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” أن هذه الخطوة شرعنة لهيئة انقضت و انتهت ولايتها وتم استغلالها كأداة سياسية للأطراف المخاصمة للبرلمان .

وتابعت :”بعد الاطلاع على مقترح تشكيل لجنة للنظر في تعديل مشروع الدستور. يمكن القول إنه لا يمكن تصور الوصول لوفاق حول مشروع الدستور بهذه التشكيلة”.

وقالت عضو الملتقى :”عوضاً عن انعدام إمكانية الوصول لأي عقد اجتماعي سياسي في هذه الفترة من النزاع”.

31 يناير، 2022 4:58 م
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