الحويج يبحث تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة

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عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً يوم الاثنين ضمّ وكلاء الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة. ورؤساء ومدراء الجهات التابعة وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة. ورؤساء المجالس والمدراء العامون بشركات التأمين والمصارف التجارية. لبحث تفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة وآلية تمويلها.

واستعرض الحويج خطة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة. في تفعيل قطاع الاستثمار وتنفيذ الخارطة الاستثمارية المستهدفة بكافة المناطق.

كما طرح الحضور عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع الاستثمار وإيجاد أدوات تمويل. تسهم في تطوير قطاع المشروعات وسبل معالجتها بما يدعم حكومة الوحدة الوطنية. في تنفيذ خطة التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير أن تحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي يتأتى بتفعيل قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة. بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتوفير الدعم المالي عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية وفق خارطة مشتركة بين المؤسسات ذات الاختصاص.

وفي سياق ليس ببعيد قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الأحد في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر إن المؤشرات تبيّن أن 50% من الليبيين يفتقرون إلى الأمن الغذائي نتيجة الاضطرابات السياسية.

واوضح الحويج أن الاستقرار أهم شرط لبناء الدولة إضافة إلى فتح الاتصالات الدولية والطيران. وأن لبنوك الدولية لا تزال تضع ليبيا في خانة الخطر.

وأكد أن قيمة الأموال الليبية المجمدة في بنوك أجنبية تصل إلى 100 مليار دولا وأن تأجيل الانتخابات لا يخدم الاستقرار. وبالتالي لا يساهم في نهوض اقتصاد الدولة.وموقع ليبيا هو قوتها الأولى ثم إيرادات النفط الثابتة.