الأرصاد: طقس مستقر اليوم ومتقلب غدا

أخبار ليبيا24

يشهد الطقس، اليوم الثلاثاء، في ليبيا حالة من الاستقرار مع توقعات بحدوث تقلبات جوية من مساء يوم غد الثلاثاء.

وتوقعت، أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يتحول الطقس غدا إلى على مناطق الشمال نتيجة لتكون منخفض جوي في حوض البحر المتوسط.

وذكرت الأرصاد، أن الطقس اليوم سيكون مستقرا على أغلب مناطق ليبيا، مع درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين (14-20) مئوية ولا تتجاوز (12) مئوية على المرتفعات الجبلية.

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تقلبات جوية

وأوضحت الأرصاد، أن المنخفض الجوي سيسبب في تحرك رياح نشطة إلى قوية باردة. خاصة على المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط أمطار جيدة، قد تكون غزيرة خاصة على مناطق الخليج والساحل الشرقي.

وفيما يتعلق بحالة البحر، فقد بيّنت الأرصاد، أن البحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب يوم الغد. ويكون شديد الاضطراب من مساء الغد على الساحل مع ارتفاع للموج يصل من 03 أمتار إلى 4.5 أمتار.

وتتعرض ليبيا منذ عدة أيام لحالة طقس باردة إلى شديدة البرودة أدت إلى تساقط أمطار غزيرة خاصة في الشرق وتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية بالجبل الأخضر.