أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا في ليبيا وسط تحذير من انتشار سريع لـ أميكرون

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سجلت ليبيا 4429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في نشرة اليوم حول الجائحة. بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 429 ألفا و666 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات 6 آلاف و17 وفاة.

ووفقا للنشرة، فقد توزعت حالات الوفاة بواقع 06 حالات بالمنطقة الغربية، 04 حالات في المنطقة الشرقية.

أجمالي الإصابات

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بالجائحة المسجلة منذ ظهورها في ليبيا إلى 429 ألفا و666 حالة. منها 31 ألفا و192 حالة نشطة. بينما تعافى 392 ألفًا و457 حالة، وسجلت 6017 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

وقالت وزارة الصحة، الأحد، إن مراكز العزل سجلت دخول 38 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وخروج 31 حالة متعافية.

وأعلنت الوزارة في بيان وفاة 14 مصابا في مراكز العزل. كما أكدت وجود 165 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بمراكز العزل، منهم 85 في العناية الفائقة، و80 بالأقسام.

تحذير من أميكرون

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، إن ليبيا قُسمت إلى 22 منطقة صحية، وقسم الوضع الوبائي إلى خمسة مستويات.

ولفت إلى أن متحور أوميكرون أصبح شديد الانتشار في ليبيا وسينتقل للأسف إلى كل المناطق. وقال السائح، إنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على تقديم الإجازة النصفية في المنطقة الحمراء فقط.

كما ذكر أن هذا الإجراء لكسر حاجز العدوى في المدارس. وكل منطقة صحية سيقيم وضعها الوبائي وتحال إلى وزارة التعليم لاتخاذ القرار المناسب وفق المؤشرات الوبائية في باقي البلاد.