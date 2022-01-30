وفد مغربي في طرابلس تمهيدا لافتتاح القنصلية المغربية

30 يناير، 2022 1:07 ص
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أخبار ليبيا24

أجرى وفد مغربي زيارة إلى طرابلس تمهيدا لافتتاح القنصلية المغربية، وفق ما جاء في بيان للخارجية الليبية.

وقال بيان للخارجية، إن وفدا من المملكة المغربية برئاسة رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بالخارجية المغربية وصل إلى طرابلس من أجل التمهيد لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في العاصمة بعد إغلاق دام 8 سنوات.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة الهامة ستسهل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين من مقر القنصلية بطرابلس، في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم آليات التعاون بين المغرب وليبيا.

وذكرت الوزارة، أن اللجنة القنصلية الليبية-المغربية المشتركة عقدت اجتماعاتها في أواخر العام الماضي. وتوصلت لاتفاقات حول عدد من المواضيع من بينها تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب. ومنح التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال.

كما توصلت إلى منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين. والعمل على تسهيل استئناف الرحلات الجوية، وغير ذلك من المسائل القنصلية التي تخدم مواطني البلدين.

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30 يناير، 2022 1:07 ص
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