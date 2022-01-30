مصدر: عناصر “داعش” الذين تم القضاء عليهم في القطرون يتبعون (سرايا الصحراء)

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كشف مصدر مطلع أن عناصر داعش التى تم القضاء عليها في موقعة جبل عصيدة في القطرون تعتبر من ضمن (سرايا الصحراء).

وأضاف المصدر. أن سرايا الصحراء تأسست خلال العام 2017 في الصحراء الليبي تمكن الجيش الليبي من القضاء.

وأكد المصدر. أن طيران “أفريكوم” استهدفها كذلك أكثر من مرة خاصة الضربة التى وجهت للسريا في الشركة الهندية سبها 2019 .

وأوضح. أن هذه السرية تحديدا وهي من ضمن سرايا الصحراء تعرف بسرية “أبوعلي ماضي”. وهو ليبي الجنسية وآخر سرايا جيش الصحراء المزعوم.

وأفاد المصدر. أن هناك أخبار شبه مؤكدة بشأن مقتل أبوعلي ماضي بعد أن أقدم على تفجير نفسة بواسطة حزام ناسف أثناء محاصرتة من قبل القوات المسلحة. في موقعة جبل عصيدة القطرون.

ولفت المصدر إلى أنه في حال تم تأكيد خبر مقتل القيادي الإرهابي بنسبة 100% سيتم الإفصاح عنه بشكل أكثر دقه وتفصيلا.

وكان الجيش الليبي شن اليومين الماضيين عملية عسكرية استهدفت عناصر داعش في جبل عصيدة في القطرون.

وأسفرت العملية عن مقتل 24 عنصرًا يتبعون التنظيمات الإرهابية وأسر أحدهم، إضافة إلى إعطاب عدد من الأليات التابعة لهم.