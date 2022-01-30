قبيلة زناتة تُطالب بالإفراج على وزير الصحة

أخبارليبيا24

طالبت قبيلة زناتة بالإفراج عن وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي. واصفة حبسه بـ”الحدث المؤسف”.

وأعلنت القبيلة في بيان مرئي استنكارها لحبس الزناتي. مؤكدة أنه كان يشغل رئيس قسم الأورام بمركز بنغازي الطبي.

وأشارت. إلى أن الوزير الموقوف شغل منصب وكيل وزارة في حكومة الوفاق السابقة. وكان متابعا لملف الجرحى واعتذر عنه لوجود شبهة فساد.

وتابعت :”الجميع يشهد للزناتي بأخلاقه وحسن تعامله مع الجرحى والمرضى وأمانة ونظافة ذمته المالية”.

وأكدت. أن الزناتي صرح خلال حوار مع إحدى القنوات الفضائية بأن ما صرف للوزارة لا يمكنها من أداء 10% من مهامها.

وأضافت. القبيلة أن الليبيين لاحظوا ما قامت به الوزارة في ظل جائحة كورونا. والتنظيم الذي شهدته المراكز الطبية وعدد مراكز الكلى والمجمعات الطبية وتزويد كافة المستشفيات بالأكسجين.

وطالبت قبيلة زناتة. من الجهات المعنية إحقاق الحق مشيرة إلى ثقتها في العدالة في إنصاف ابن القبيلة علي الزناتي.

وشددت القبيلة. على دولة العدالة والقانون وأن يطبق القانون على الجميع دون استثناء ومحاربة الفاسدين.

وكان مكتب النائب العام أعلن الأيام القليلة الماضية حبس وزير الصحة علي الزناتي ووكيل وزارته. لتورطهم في قضية فساد مالي.

وأكد مكتب النائب العام. أن رئيس النيابة العامة باشر إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة.

وأشار. إلى أن هذه المخالفات بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة. وعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع.

وأوضح أن التحقيق شمل أيضًا الإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد. وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق.