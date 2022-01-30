رسالة من واتسآب إلى مستخدميه وميزة منتظرة منذ سنوات

أخبارليبيا24_متابعات

وجه رئيس شركة “واتسآب”، ويل كاثكارت، رسالة إلى الملايين من مستخدمي موقع التراسل الشهير ‏الذين ينشدون تحقيق ميزة يطالبون بها منذ سنوات.‏

وصرح كاثكارت من خلال موقع “ذا فيرج” لأولئك الذين يطلبون إصدار نسخة خاصة من “واتسآب” على الحاسوب اللوحي “آيباد” بألا يفقدوا الأمل.

وقال “لقد أراد الناس تطبيق “واتسآب” على “آيباد” لفترة طويلة، ونحن نود أن نفعل ذلك”.

وعلى الرغم من أن ويل كاثكارت لن يذهب إلى حد الالتزام بإصدار نسخة “واتسآب” لآيباد. إلا أن تعليقاته لموقع “ذا فيرج” تشير إلى أنه من المحتمل أن يتم إنشاء النسخة المنشودة في المستقبل القريب. خاصة بعد أن قام “واتسآب” ببناء التكنولوجيا الأساسية اللازمة لتنفيذ ذلك.

وقال كاثكارت: “لقد قمنا بالكثير من العمل على التكنولوجيا لدعم أجهزة متعددة”. في إشارة منه إلى طرحه العام الماضي دعما متعدد الأجهزة لـ”واتسآب”.

وأضاف موضحا: “يتوافر ذلك الآن على الويب وتطبيقات سطح المكتب لدينا، وإذا كان لدي أجهزة متعددة. فإنه يمكنني إيقاف تشغيل هاتفي أو فقد الاتصال بالشبكة والاستمرار في تلقي الرسائل على نسخة سطح المكتب. وسيكون ذلك مهما حقا لتطبيق الجهاز اللوحي، والتكنولوجيا الأساسية موجودة لدينا”.

ويتيح الإصدار التجريبي من الدعم متعدد الأجهزة مزامنة حساب “واتسآب” على ما يصل إلى 4 أجهزة في المرة الواحدة. وهي عملية تتضمن تعيين معرفات الجهاز لمفتاح حساب على خوادم “واتسآب” بطريقة لا تزال مشفرة، والآن بعد أن تم العثور على تقنية المزامنة هذه، فهناك فرصة جيدة أن يتم طرح نسخة “واتسآب” على “آيباد”.