تونس تودع أمم أفريقيا والمغرب إما مصر ستواجه الكاميرون في المربع الذهبي

30 يناير، 2022 1:53 ص
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أخبار ليبيا24

ودع، المنتخب التونسي، السبت، منافسات كأس أمم أفريقيا بعد خسارته بهدف أمام المنتخب البوركيني في الدور الربع النهائي من البطولة.

وسجل اللاعب دانغو واتارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+3.

وأنهى منتخب بوركينا فاسو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد واتارا عقب تدخل عنيف على علي معلول في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.

وسيواجه منتخب بوركينا فاسو في نصف النهائي الفائز من مواجهة السنغال وغينيا الاستوائية والتي ستقام غدا الأحد.

مواجهة عربية

وتونس هي خامس منتخب عربي يغادر كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021. في انتظار خروج منتخب آخر، حيث سيتواجه غدا الأحد منتخبا المغرب ومصر الأحد على ملعب “أحمدو أهيدجو” في ياوندي ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كأس أمم أفريقيا، للمنافسة على نيل بطاقة الترشح للدور نصف النهائي.

وسيقابل الفائز منهما في الدور النصف النهائي المنتخب الكاميروني صاحب الأرض، والذي عبر بدوره إلى المربع الذهبي بعد فوزه على منتخب غامبيا بهدفين دون رد سجلهما توكو إيكامبي الدقيقتين 50 و57.

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30 يناير، 2022 1:53 ص
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