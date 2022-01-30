بعد بسنت خالد .. انتحار فتاة أخرى في مصر جراء الابتزاز الإلكتروني

أخبار ليبيا 24

تكررت كارثة انتحار الفتاة المصرية “بسنت خالد” جراء الابتزاز الالكتروني. إذ لم تمض أسابيع على الحادثة حتى شهدت البلاد حادثة مماثلة في “عزبة الحاج علي” في محافظة الشرقية بدلتا النيل.

صحيفة اليوم السابع أوضحت أن فتاة تبلغ من العمر 15 عاما عثر على جثتها داخل منزل أسرتها اليوم الأحد. بعد أن أقدمت على الانتحار “نتيجة تداول صور خادشة لها من حساب على موقع فيسبوك”.

مشيرة إلى أن السلطات في المحافظة تلقت بلاغا بوصول “هـ . ش” جثة هامدة إلى مستشفى أولاد صقر. إثر تناولها قرصا ساما من الأقراص التي تُستخدم في حفظ حبوب الغلال.

يشار أن الفتاة “بسنت خالد” اقدمت على الانتحار بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني بتناولها قرصا كيماويا يستخدم لحفظ الغلال. بعد ابتزاز شخص رفضت مواعدته لها بأن ركب صورا لها على أجساد فتيات بغرض تهديدها.

وقد أثارت قضية بسنت خالد ردود فعل غاضبة في الأوساط المصرية على المتهمين بابتزاز “بسنت”. وتحولت قضيتها إلى قضية رأي عام طيلة أسابيع.