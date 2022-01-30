النحيب: زيارة السفير التركي لبنغازي لتقريب وجهات النظر

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي بدر النحيب. إن اللقاء مع السفير التركي كان لتقريب وجهات النظر وتسهيل الأمور على المواطن شرق ليبيا.

وأوضح النحيب في تصريح لـ”إخبارليبيا24″ أن السفير التركي والوفد المرافق له زارو بنغازي لفتح القنصليه التركية ببنغازي.

وأفاد عضو النواب أنه تم تباحث عدد من الملفات أبرزها المجال الجوي وعودة الشركات إلى شرق البلاد.

وأضاف النحيب، أن المواطن يتحمل مشاق كثيرة للوصول إلى أسطنبول وأغلب الليبيين يزورون تركيا إما للتجارة أو العلاج وبعضهم سياحة.

واستطرد :”فلماذا يعاني المسافر ليومين لكي يصل إلى تركيا بالرغم من أنه وصوله إليها من بنغازي ساعتين فقط جواً”.

وأكد أنه سيتم فتح المجال الجوي المباشر للشركات الليبية، وبالنسبة للخطوط التركية سيكون هناك وفد لتقييم المطارات ومن ثم الجهات المختصه ستعلن عن تسيير رحلات.

وأشار إلى أن الشركات ستعود لاستكمال المدينة الرياضية والجامعة وبعض مشاريع البنية التحتيه، مضيفاً أن دورهم تقريب وجهات النظر، والدور الأن على رجال الأعمال والشركات.

ووصل السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلمز، أمس السبت، إلى مدينة بنغازي، والتقى عددًا من أعضاء مجلس النواب، ومسؤولين بالبلدية.

وكان، السفير التركي قد التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 19 يناير الجاري في القبة، وبحث معه مستجدات الوضع السياسي.