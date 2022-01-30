المنتخب المصري يقلب تأخره أمام المغرب ويتأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا

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حقق المنتخب المصري فوزًا مثيرًا على نظيره المغربي، ليصعد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

جاء فوز منتخب مصر بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعته بالمنتخب المغربي، الأحد، على ملعب أحمدو أهيدجو. ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وافتتح منتخب المغرب التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة من عمر المباراة. عن طريق لاعبه سفيان بوفال من ركلة جزاء. قبل أن يدرك الفراعنة التعادل في الدقيقة 53. عن طريق نجمه محمد صلاح، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس ياسين بونو، ليسكنها في الشباك.

وبعدما انتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي، سجل البديل محمود حسن. الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 100، بعد تمريرة من محمد صلاح.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الكاميروني. يوم الخميس المقبل 3 فبراير على ملعب أحمدو أهيدجو بمدينة ياوندي، في منافسات نصف النهائي.