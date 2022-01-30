القطراني يدعو النواب والحكومة لوضع خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات

أخبار ليبيا 24

دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين القطراني، اليوم الأحد، رئاسة مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية ولجنة خارطة الطريق التي شكَّلها مجلس النواب إلى الجلوس معًا لوضع خارطة طريق واضحة المعالم محددة الزمن.

وأشار القطراني في تسجيل نقله مكتبه الإعلامي إلى أن الخارطة يجب أن يجري من خلالها معالجة كافة العراقيل. وحلحلة كافة الإشكاليات وطي صفحة الخلاف. وتوحيد الجهود لوضع الحلول المناسبة والتركيز على توفير الغذاء والدواء والكهرباء. ومجابهة خطر الوضع الوبائي الذي يهدد الجميع. بالإضافة إلى تهيئة المناخ ليكون مناسبًا لإجراء انتخابات حرة نزيهة والقبول بنتائجها.

وقال القطراني: إنه “تقدم بصفته الاعتبارية بهذه الدعوة انطلاقًا من مسؤولياته الوطنية. التي تحتم عليه ممارسة دوره في محاولة إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر. وجمع الفرقاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية على وجه الخصوص لرأب الصدع والاتفاق على خارطة طريق واضحة المعالم”.

وأكد القطراني أن “المرحلة التي تمر بها بلادنا مرحلة حساسة ومفصلية تتطلب من جميع القوى الوطنية تقديم التنازلات. وإنكار الذات ووضع الخلافات جانبًا. من أجل مصلحة الوطن والمواطن الذي يتطلع إلى وطن يعيش فيه معززًا مكرمًا متمتعًا بكافة حقوقه”.

ولفت القطراني إلى أن “الجميع سئم من هذا التشظي وآن الأوان للسير قدمًا بإرادة حقيقية نحو التنمية والاستقرار. والمصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الواحد وعاشت ليبيا واحدة موحدة”.

يذكر أن بيان القطراني يأتي عقب لقائه أمس السبت، برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. للمرة الأولى منذ عودته إلى عمله برئاسة الوزراء في طرابلس منتصف الشهر الجاري.

وناقش اللقاء الأوضاع والتطورات السياسية والمستجدات بالمنطقة الشرقية. وسير العمل بديوان مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.