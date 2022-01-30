الأرصاد الجوية: أمطار غزيرة من المرج حتى درنة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد. أنه مازالت الفرصة هذا اليوم لسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وأوضح المركز. أن الأمطار تكون جيدة إلى غزيرة على المنطقة الممتدة من المرج – الجبل الأخضر حتى درنة.

وأفاد. أن هذه الأمطار تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد (التبروري). مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأشار. إلى أن الرياح نشطة هذا اليوم على المناطق الساحلية. خاصة مناطق الشمال الشرقى قد تصل سرعتها إلى (60) كيلو متر ساعة.

وأكد أن الطقس يبقى بارد نسبياً هذا اليوم على أغلب المناطق حيث تسجل درجات الحرارة القصوى مابين (12-17) مْ , ولاتتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.

وأضاف المركز. أن السحب الممطرة تنقشع بداية من يوم الغد مع اعتدال نسبى فى حالة الطقس ومتوقع أن تتكاثر من جديد من يوم الثلاثاء يتخللها أمطار متفرقة على مناطق الشمال.