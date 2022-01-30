استطلاع لـ”أخبارليبيا24″: مجلس النواب لايستطيع إزاحة الدبيبة

أخبارليبيا24 – خاص

تعرضت حكومة الوحدة الوطنية لكثير من الانتقادات لعجزها كغيرها من الحكومات السابقة عن إنجاز أيًا من الملفات المهمة. رغم قيامها ببعض الأعمال حسبت لها ولاقت استحسان شريحة واسعة.

صرفت الحكومة خلال تسعة أشهر منذ أن تولت مهامها في مارس العام 2021. مبلغ 75 مليارا و214 مليونا و330 ألف دينار، ما يعادل نحو 16.8 مليار دولار.

ولقي إعلان الحكومة عن مصروفاتها خلال تسعة أشهر انتقادات واسعة شعبية ورسمية. خصوصا بعد تورط عدد من الوزراء في الحكومة في عمليات اختلاس مادفع النائب العام إلى التحفظ عليهم احتياطيًا.

ورغم سحب الثقة من الحكومة وإعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنها حكومة منتهية الولاية إلا أن المتحدث باسم الحكومة أكد أن الدبيبة لن يسلم إلا إلى حكومة منتخبة تلتها تلميحات مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة بأن الدبيبة سيسلم لحكومة “منتخبة”.

وطرحنا عقب هذه التصريحات سؤالا على متابعينا حول قدرة مجلس النواب على إزاحة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة من عدمه. فكانت معظم الردود هي عدم قدرته على إزاحتها.

وبداية يقول علي محمود أحمد :”لا”، ويعارضه Ismail Blkasem أن مجلس النواب “قادر على إزاحة الحكومة”.

وتقول Najwa Elkhwelde :”لا، لأن أسيادهم الغرب وأمريكا يريدونه”، يؤيدها سالم المهدى عبدالعالى :”لا، مجلس النواب في حكم المنتهي سياسيا ولكن مصر تدفع إلى الفوضى وتراهن عليه إلى النهاية”.

ويؤكد علي الفيتوري :”مجلس النواب لا يستطيع حتى محاسبة أعضاءه الفاسدين لأنه منتهى الولاية وفاسد”.

ويرى Abdalslam Mdakesh :”أن الدبيبة من الجماعة المنافقين مصلحته بس. لم يفعل شيء وتعيينه بالواسطة هناك الكثير في الخارجية بستحقونها لكن الواسطه دمرت ليبيا”.

وتقول ساكتفي بنفسي :”لا. وأعتقد أنه سيتم تقسيم ليبيا مرة أخرى للأسف”، وكذلك صالح أحمد يقول “لا”.

و طيوري الصمود برصة يقول :”لا يستطيع حتى محاسبة أعضاءه الفاسدين لأنه منتهى الولاية وفاسد”.

تؤيد الورده البيضاء رأي الأغلبية بالقول :”لا. يزيح نفسه قبل وبعدها ساهل”.

ويقول Libya Libya :”هو النواب يبى الإزاحة”، أما Adel M Adel يقول :”تي هو ما قدر يصب الـ50 ألف في حساب المواطنين بيقدر يحول الدبيبة”.

ويعتقد Salem Fadeel أن “مجلس “الدواب” – حسب وصفه – لا يستطيع فعل أي شىء سوى الخراب والدمار”.

وتقول أولادي سعادتي :”لا لا مجلس النواب فاشل”، أما Kamal Abushusha فيرى أن :”الشعب هو الحكم”.

ويؤكد وليد الحضيري أن :”السلطة والثروة والسلاح في يد الشعب هو اللي يقرر مش الدبيبة ولا عقلية صالح في من يحكم ليبيا الغد”.