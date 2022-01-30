إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه، جمال الرعيض، قرارًا بإعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للعبة بطرابلس، وذلك بناء على اجتماع المكتب التنفيذي الثاني الموسم الرياضي 2022.

وبحسب المادة الأولى من القرار رقم (1) لسنة 2022 م، جاء تكليف. علي الشارف سلامة رئيسا للاتحاد وينوبه، عصام على مسعود،

وضم الاتحاد في عضويته كل من : مصعب محمد ابو شهيوة، ومحمد توفيق الضبع، وعماد على الككلي.

كما ضم في عضويته: مصطفى خليفة التجار، وعبدالرحمن محمد الرابطي، وعبدالرزاق سالم الدويب، وطارق فتحي النجار.