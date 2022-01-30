أول شهيد في منطقة مسة.. عزاء يتحول لفرح وزغاريد وتبريكات

أخبارليبيا24_إرهاب

بنغازي كانت أول مدينة تواجه الأرهاب عام 2014 وكانت بمثابة انتفاضة شعبية للوقوف ضد مخطط إرهابي. كان هدفه الأول والاخير إفراغ البلاد من مؤسساتها حيث عمدت هذه التنظيمات الإرهابية. إلى ممارسة عملياتها الإرهابية في أكبر وأهم المدن الليبية بنغازي.

لقد حشدت التنظيمات وقتها جميع قواتها في نداء عام على مستوى العالم. واستغلوا سقوط الدولة وتم تسهيل دخولهم. او بالأحرى تزوير دخولهم للبلاد فحمل جلهم جوازات سفر ليبية.

ولأن ليبيا دولة نفطية وأحد أبرز أعضاء منظمة أوبك التي تتحكم في إنتاج النفط. وتنظم تدفقه عبر العالم كان ليبيا محط أنظار عدد من الدول. التي عقدا العزم أيضا على ضرورة سقوطها بهدف أخذ مكانتها الاقتصادية على مستوى العالم.

لذلك كانت المعارك شرسة بشكل كبير في أحياء بنغازي والأمر أستدعى تنادي وتطوع ليس فقط أبناء المدينة بل هب لنجدتها أبناء عدد من المدن والمناطق الأخرى.

الشهيد الفارس

رحلة أجرتها أخبار ليبيا 24 إلى منطقة مسة. هي قرية صغيرة تقع في شرق ليبيا وتبعد 10 كم غرب مدينة البيضاء. وتحيط بها المزارع التي تنتج الحمضيات.

وتشتهر المنطقة أيضا بممارسة أبنائها لرياضة ركوب الخيل. وهو أمر متوارث عبر الأجيال إعتزازا وفخرا بالتاريخ الليبي. فهذه المنطقة خرج منها عدد من المجاهدين الذي وقفوا بجانب شيخ الشهداء عمر المختار. وواجهوا الاحتلال الإيطالي.

وكان لأبناء هذه المنطقة أيضا وقفة كبيرة في حرب بنغازي عام 2014. فتنادى عدد منهم لينضموا للنواة الأولى اللجيش الليبي ومنهم أحد فرسان المدينة فرج عبد الكريم.

عرف فرج بمهارته في ركوب الخيل بين أبناء المدينة وكان يتحلى بالشجاعة والأقدام. فرج عبد الكريم مؤمن من مواليد 1988 ورغم صغر سنة إلا أنه كان راجح العقل وهادئ الطبع وذو نظرة ثاقبة متواضع ولايخشى فالحق لومة لائم.

أول شهيد في مسة

فرج هو أول شهيد من منطقة مسة دافع عن بنغازي وعن وحدة التراب الليبي.

فرج يعد أحد عناصر الشرطة لكن تلك الأخيرة لم يعد لها وجود. بعدما تمكنت عناصر التنظيمات الإرهابية من أفراغ هذه المؤسسة من محتواها. أما بالتفجير والتخريب والحرق للمقرات او بغتيال وقتل أعضاء الشرطة.

وعندما بدأت المناوشات بين أبناء المدينة والعناصر الإرهابية إلتحق فرج عبد الكريم بكتيبة لواء الصابري. التي حملت اسم الكتيبة 165 والتي بدأت في مواجهة العناصر الإرهابية. من أطراف المدينة حتى حاصرتهم في محور الصابري.

كان في بنغازي اربع جبهات قتال في أكبر أحيائها وهي الصابري وسوق الحوت والليتي والقوارشة. وقسمت الكتيبة مقاتليها بين هذه الجبهات ليتمركز فرج عبد الكريم في جبهة القوارشة. تلك المنطقة غرب مدينة بنغازي والتي كان يتخذها تنظيم داعش الإرهابي معقلا له. لذلك كان القتال على أشده والحرب ضروس.

أستشهد فرج عبد الكريم في الخامس من أغسطس عام 2016 عقب اشتداد المعارك التي أظطرت الكتيبة لنقل عدد من عناصرها من محور الصابري لمحور القوارشة وكان فرج أحدهم.

فرح الشهيد بالزغاريد

ويروي والد فرج عبد الكريم القصة لأخبار ليبيا 24 أنه تفاجئ بأتصال هاتفي من أحد أصدقاء فرج بالكتيبة يبلغه فيه بستشهاد فرج لينزل الخبر كالصاعقة على أسرته.

كانت مظاهر عزاء فرج كما يروي الوالد عبارة عن زغاريد الفرح والابتسامات والتبريكات والتهاني لما لاقاه فرج من حسن خاتمة. لكن والدة فرج لازالت حتى وقتنا هذا متأثرة بفقدان فلذة كبدها.

ويؤكد الوالد أن الكتيبة التابع لها فرج أقامت له مراسم العزاء بالشكل الذي يليق به وأهتمت الكتيبة بجميع الأمور الإدارية والمالية.

ويسرد الوالد قائلا إن بعض أسر الشهداء يعانون أوضاعا معيشية واقتصادية صعبة بل أن بعظهم يقطن في أماكن غير مؤهلة للسكن وفي غرف ذات أسقف من المعدن ” زينقو “.

لذلك يشدد والد فرج مرارا وتكرارا على الجهات المسؤولة ضرورة مراعاة أسر الشهداء من النواحي الاقتصادية خاصة لان بعضهم لايستطيع الحصول على قوت يومه.

وأكد الوالد أن القيادة العامة للقوات المسلحة تقوم بالفعل بإصدار القرارات التي في صالح أسر الشهداء ولكن هناك تقاعس كبير من ناحية الجهات التنفيذية التي ترمي بهذه القرارات عرض الحائط.

وبالنسبة للأبن الشهيد فرج فيؤكد الوالد أن رواتبه كأحد أعضاء الشرطة مستمرة فضلا عن الترقيات السنوية متمنيا أن يتم نقل ملفه إلى القوات المسلحة.

وفي كلمة أخيرة لازال الوالد يطالب بضرورة الإلتفات لأسر الشهداء وعدم تهميشهم وتحسين اوضاعهم وإنقاذهم من معاناة عدم وجود السكن والوضع الاقتصادي المتردي.