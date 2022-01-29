طقس بارد مع فرصة هطول الأمطار على مناطق الشمال

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت،في نشرته الجوية التي نشرها على حسابة بالفيسبوك طقسًا باردًا نسبيًا على أغلب المناطق مع بقاء فرصة هطول الأمطار على مناطق الشمال وخاصة الشمال الشرقي.

وبينت النشرة أن أجواء هذه المناطق ذات طقس بارد تتأثر بدايةً من مساء اليوم بامتداد منخفض جوي مدعوم بتبريد في طبقات الجو العليا يتحرك شرق المتوسط. ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة مع رياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة. وتكون جيدة إلى غزيرة على المنطقة الممتدة من بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة. تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري). ما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

في حين تسجل درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 12 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية. وحيث تسجل انخفاضًا غدًا على أغلب المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق. مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل. وصباح غد على مرتفعات الجبل الغربي.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون نشطة السرعة على المناطق الساحلية.درجات الحرارة: تتراوح بين 10 و17 درجة مئوية.

سقوط التبروي

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده حالة السماء: سقوط أمطار خفيفة إلى متفرقة من حين لآخر. ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة بداية من مساء اليوم على المنطقة الممتدة من (بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة). تصحبها أحيانًا خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري).

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. وتكون قوية أحيانًا قد تصل سرعتها مساء اليوم على المناطق الساحلية إلى 60 كم/ س.

في حين درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 10 و17 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 14 و18مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الكفرة – السرير- تازٍربو. حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 14و17 مئوية.