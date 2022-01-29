صاروخ لـ “ناسا” سيصطدم بالقمر في مارس المقبل

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن صاروخا تابع لشركة “سبايس إكس” سيصطدم بالقمر في أوائل شهر مارس المقبل.

وأكدت الوكالة الأمريكية أنها تعتزم رصد الحفرة التي سيخلفها الصاروخ فور اصطدامه بالقمر.

ووصفت “ناسا” ما سيحصل بأنه فرصة بحثية مثيرة للاهتمام، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت قد أطلقت “سبايس إكس” صاروخ “فالكون 9″ في العام 2015. وكانت مهمته أن يضع في المدار مرصدا تابعا لـ”ناسا”. في حين بقيت الطبقة الثانية منه في الفضاء منذ ذلك الوقت.

وذكرت ناطقة باسم “ناسا” أن الحدث المرتقب من المتوقع حدوثه في 4 مارس 2022. مشيرة إلى أن اصطدام الطبقة الصاروخية التي تزن حوالى أربعة أطنان لن يكون مرصودا من الأرض عند حدوثة. حتى من مسبار مستكشف القمر المداري التابع للوكالة. والذي يدور حاليا حول القمر في وضعية تمكنه من رؤية تأثير عملية الاصطدام.

ويمكن أن يُستعان بهذا المسبار في وقت لاحق لالتقاط صور تقارن الوضع قبل الارتطام وبعده.

ولفتت الناطقة إلى أن العثور على الحفرة التي سيتسبب بها الصاروخ. سيكون صعبا وقد تستغرق العملية أسابيع وربما أشهرا. مضيفة أن “الحدث المميز يمثل فرصة بحثية مثيرة للاهتمام”.

ويمكن أن تسهم دراسة حفرة تشكلت بواسطة اندفاع جسم غير محدد الوزن والسرعة في تقديم معلومات جديدة عن جيولوجيا القمر. أو في الدراسات العلمية عن القمر.

وفي الماضي، أُطلقت مركبات للاصطدام بالقمر بهدف إنجاز مهام علمية. من بينها بعثات “أبولو” لاختبار أجهزة قياس الزلازل. لكن هذا الاصطدام المرتقب هو أول حادث غير مقصود يُرصد.