ردود متباينة حول استبعاد مجلس النواب لمجلس الدولة من تزكية المرشحين للحكومة ومطالب بإنهاء المجلسين

أخبار ليبيا24

أثار، قرار مجلس النواب باستبعاد مجلس الدولة، من المشاركة في تزكية المرشحين لرئاسة الحكومة المقرر تشكيلها بديلا عن حكومة الوحدة الحالية، ردود متباينة في الاستطلاع الذي طرحته وكالة أخبار ليبيا24 على منصتي فيسبوك وتويتر.

وبينما تباينت الردود بين التأييد والرفض، ذهب عدد من المستطلعين إلى المطالبة بإنهاء كل من مجلس النواب ومجلس الدولة والذهاب لانتخابات تشريعية تنهي وجودهما.

تأييد البرلمان

وفي هذا السياق، يقول عبدالحكيم البرغثي، إن هناك فرقا بين جسم منتخب وجسم رفض الانتخابات ويريد فرض نفسه.

وأضاف البرغثي، “قانونًا مجلس النواب هو من يقرر الأحكام التشريعية ولا يوجد قانون يقر بوجود مجلس الدولة، وبذلك فإن مجلس الدولة هو جسم وجد ليعرقل قرارات مجلس النواب، مالم تتوافق مع مصلحة الجماعة التي تمثل مجلس الدولة”.

من جهته أيّد عادل المسلاتي القرار لكون مجلس الدولة “الاستشاري” ليست له أية علاقة في اختيار الحكومة وفقا للنظام البرلماني بدول العالم، وفق قوله.

أمّا أحمد الشريف، فقال: “نعم أول مرة يتخذ البرلمان قرارًا صائبًا”. هذا القرار أيدته كذلك، صبرين الشريف، حيث وصفته بأنه قرار قوي وشجاع ضد الإخوان وأعوانهم في مجلس الدولة.

فقدان الشرعية

ويرى محمد البلعزي، أن أعضاء مجلسي النواب والدولة يعملون لصالحهم فقط. ولم يقدموا أي عمل صالح للمواطنين، ويقول: “انتهت صلاحياتهما القانونية، ويعملون بالقوة على الشعب. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهما”.

ويؤيد نادر باكير ما جاء به البلعزي، إذ يقول: “مجلس النواب قرارته لمصلحته. وليس لمصلحة الوطن، من إحدى قراراته الفاشلة قرار قانون التقاعد لعمر 70 سنة والشباب وين يمشوا. لك الله يا ليبيا”.

ويقول، عطية الفارسي، “مجلس الدولة ومجلس النواب فاقدي الشرعية منذ زمن ولا زالوا متمسكين بالسلطة ولو دمرت البلاد”.

حل مجلسي النواب والدولة

ويرى محمد القيلوشي، أن مجلسي النواب والدولة لا يمكن أن يتفقا. ولا يمكن أن يتوصلا إلى حل لأن النوايا غير صافية والدليل على ذلك جلسوا في المغرب وتونس وجنيف ومصر وفى غيرها ولم يحدث شيء”.

واعتبر المختار عبدالحميد، أن الحل في ليبيا هو إسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة والبقاء على المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة”.

وعلى نفس الرأي يقول مسعود سيور، إن القرار الصائب هو حل المجلسين. ويضيف، “هما سبب مصائب ليبيا وما داما موجودين في المشهد لن تنحل المشكلة”. ويمضي في ذلك أيضًا محمد العجيلي، الذي يقول: “القرار الصحيح هو استبعاد المجلسين معًا”.

ويقول عصام محمد، إن قرار مجلس النواب باستبعاد الدولة من المشاركة في تزكية المرشحين للحكومة سيعقد المشكلة ولن يكون هناك حل، ويضيف، “يجب خروجهما وإجراء انتخابات برلمانية”.