عن حادث وزيرة العدل ..الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من مغبة الانفلات الأمني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بقلقً بالغ التقارير والمعلومات المتداولة بشأن واقعة تعرض وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن إبراهيم. لاعتداء مسلح أثناء مرورها بمنطقة السواني مساء أمس الجمعة .

وذكرت اللجنة في بيان لها أن هذا الاعتداء مجهول الأسباب والدوافع، من قبل مسلحين مجهولي الهوية .

ملاحقة الجناة

وأعربت عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة الاعتداء المسلح وإطلاق الأعيرة النارية الذي تعرضت له وزيرة العدل.

وطالبت اللجنة، مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة المشينة. وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة وإنزال أشد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي .

الانفلات الأمني

كما أعربت، عن تضامنها الكامل مع وزيرة العدل وجميع العاملين بوزارة العدل. وتُأكد اللجنة، على رفضها التام لمثل هذه الاعتداءات والأعمال الإجرامية الخارجة عن القانون. التي تطال الهيئات القضائية وأعضائها والمحاكم والنيابات .

وتُحذر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مغبة استمرار حالات الانفلات الأمني والاعتداءات المتكررة على المحاكم والنيابات القضائية وأعضائها. والتي تمس بهيبة وسيادة وسلطة القضاء واستقلاليته.

حماية القضاة

وكما تُطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا. وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وجميع الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها في حماية السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين بالمحاكم والنيابات وملاحقة ومحاسبة من يحاول التطاول على السلطة القضائية بهدف أضعاف هيبتها أو منعها من القيام بمهامها المناطه بها أو للنيل منها .