العقاب يقدم أوراق اعتماده مندوبا لليبيا في اليونيسكو

أخبار ليبيا 24

قدم المندوب الدائم الجديد لليبيا لدى منظمة التربية والعلوم والثقافة “يونيسكو”، صالح العقاب، أوراق اعتماده إلى المديرة العامة للمنظمة أُودري أزولاي.

وعقد العقاب لقاءً بمديرة المنظمة بمقرها في العاصمة الفرنسية باريس. نقل خلاله تحيات رئيس المجلس الرئاسي ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

واستعرض اللقاء سبل تطوير العلاقة مع اليونيسكو. والاستفادة من خبراتها في تطوير البرامج الثقافية والتعليمية والبحثية في ليبيا.

وبحسب بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك أشار العقاب إلى أن “أزولاي”. أكدت استعداد اليونيسكو لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة في البحث. عن شركاء دوليين لتمويل ما تقترحه مندوبية ليبيا من مشاريع لحماية المواقع التراثية والمؤسسات التعليمية.

واطلعت “أزولاي” مندوب ليبيا الجديد على الأنشطة التي تقوم بها اليونيسكو. وكيفية الاستفادة منها واستعدادهم لتقديم المشورة والمساعدة التي تحتاجها ليبيا.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اعتمد في ديسمبر الماضي. صالح العقاب مندوبا ليبيا لدى اليونيسكو. وأدى اليمين القانونية رفقة سبعة سفراء جدد لليبيا في بعثاتها الدبلوماسية في أكثر من بلد.

ويعتبر العقاب أحد أهم خبراء الآثار الليبيين المتخصصين في علم الآثار. وسبق له أن شغل منصب رئاسة مصلحة الآثار الليبية بين عامي 2009 و2013. وكان أحد مستشاري مصلحة الآثار في الحكومة الليبية المؤقتة.