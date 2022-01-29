السفير التركي لدى ليبيا يصل بنغازي

أخبار ليبيا 24

وصل السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلمز، اليوم السبت، إلى مدينة بنغازي، والتقى عددًا من أعضاء مجلس النواب، ومسؤولين ببلدية بنغازي.

وكان قد التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 19 يناير الجاري، السفير التركي، وبحث معه مستجدات الوضع السياسي.

وكما ناقش الطرفين بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم الشعبين الليبي والتركي.

وفي الفترة الأخيرة استقبلت تركيا عدد من الشخصيات السياسية والنيابية الليبية ممثلة للمنطقة الشرقية. التي كان بينهما قطيعة طويلة، تم التوصل فيها إلى تفاهمات مبدئية حول مستقبل العملية السياسية.